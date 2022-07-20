Fenerbahçe Beko'da Achille Polonara ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da Achille Polonara ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 10:16