Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İtalyan basketbolcu Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Achille Polonara'nın sözleşmesi hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 20, 2022
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