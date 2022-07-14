EuroCup'ta gruplar belli oldu! İşte temsilcilerimizin rakipleri

EuroCup'ta gruplar belli oldu! İşte temsilcilerimizin rakipleri

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda (EuroCup) gruplar aşamasının kurası çekildi. Gaziantep Basketbol B Grubu'nda yer alırke; gruplara kalması halinde Beşiktaş ve TOFAŞ'ın da rakipleri belli oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 15:51