İtalya Basketbol Ligi ekiplerinden Olimpia Milano, Gigi Datome ile sözleşme uzattı.
Milano'dan yapılan resmi açıklamada, 34 yaşındaki yıldızla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Gigi Datome ancora all'Olimpia: "Voglio fare sempre meglio in un Club con queste ambizioni" ➡️ https://t.co/GjJw316i1s@GigiDatome will stay in Milano: "I have the desire and ambitions to keep doing better for this Club" ➡️ https://t.co/OzAcF4yAqU— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 12, 2022
⚪️🔴#insieme #GigiDatome pic.twitter.com/y1aEsXFxhK