TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Beko'dan Scottie Wilbekin hamlesi!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen 29 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile her konuda anlaşmaya vardı. Wilbekin, Basketbol Süper Ligi'nde yerli statüsünde oynayacak.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 16:12
Fenerbahçe Beko'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste transferleri açıklarken, bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv forması giyen 29 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile her konuda anlaşmaya vardı.
Wilbekin, Basketbol Süper Ligi'nde yerli statüsünde oynayacak.
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