Fenerbahçe Beko'dan flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da yeni hoca belli oldu. ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerde bu kararın alınmasındaki en büyük etken THY EuroLeague'deki performans oldu.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe Beko, Final-Four'a kalamayarak hedefinden uzak bir Avrupa macerası geçirdi.

Önümüzdeki sezon THY EuroLeague'deki iddiasını konuşturmak isteyen Fenerbahçe Beko, hoca arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Uzun süredir CSKA Moskova'yı çalıştıran ve takımdan ayrılan Yunan koç Dimitris İtoudis ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

Dimitris İtudis, 8 Eylül 1970 doğumlu Yunan basketbol koçudur.

11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir.

2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.