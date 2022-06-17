A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarımızın 22 kişilik aday kadrosu da belli oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 14:05