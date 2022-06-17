A Erkek Milli Takımı'mızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılarımız, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.
A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosu şu şekilde:
A. Buğrahan Tuncer
Deshane Davis Larkin
Yiğitcan Saybir
Akif Egemen Güven
Kartal Özmızrak
Egehan Arna
Samet Yiğitoğlu
Melih Mahmutoğlu
J. Metecan Birsen
Şehmus Hazer
Onuralp Bitim
Sadık Emir Kabaca
Berkan Durmaz
Muhsin Yaşar
Berk İbrahim Uğurlu
Yiğit Arslan
Berk Demir
Cedi Osman
Sertaç Şanlı
Alperen Şengün
Ömer Faruk Yurtseven
Furkan Korkmaz
A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷— TBF (@TBF) June 17, 2022
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