Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-off 1. maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabananın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında play-off final serisinin ilk maçı oynanıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 7 Haziran Salı saat 20.00'de başladı. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

F.BAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

8. KEZ PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE KARŞILAŞIYOR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.