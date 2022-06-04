Anadolu Efes 104-77 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET) Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu!

Anadolu Efes 104-77 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET) Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final serisi 5. ve son maçında karşılaştı. Mücadeleyi 104-77'lik skorla kazanan Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 20:48