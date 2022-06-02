ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Galatasaray Nef 0-0 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)
GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 2 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.
FİNALE KİM KALACAK?
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak.