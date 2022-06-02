ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, yarı final serisinin 4. maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray Nef, nefes kesen mücadeleden 86-81 galip ayrılıp seride durumu 2-2'ye getirdi.
SON MAÇ 4 HAZİRAN'DA
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final serisinin 5. ve son maçında 4 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçı kazanacak takım, adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
ÇEYREK SONUÇLARI:
Galatasaray Nef 16-23 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Galatasaray Nef 42-43 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
Galatasaray Nef 66-64 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)