ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirme kararı alan Pınar Karşıyaka, transferde çok hareketli. Takımdaki 6 yabancıyı da göndermeyi planlayan Kaf-Kaf'ta yerlilerden Galatasaray'la anlaşan Yunus Sonsırma ve Mahir Ağva'dan sonra Burak Can Yıldızlı ve verim alınamayan Semih Erden'le de yollar ayrılacak.

Pınar Karşıyaka'da 3 yıldır forma giyen Fransız uzun forvet M'Baye'nin Asvel ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Dış transferde birçok oyuncuya kanca atan yeşil-kırmızılılar, Türk Telekom'dan uzun forvet Samet Geyik ve Bahçeşehir Koleji'nden kısa forvet Erkan Yılmaz'ı da istiyor.

Karşıyaka'nın geçen sezon da kadrosuna katmak için uğraş verdiği 29 yaşında, 2.06 boyundaki Samet Geyik, daha önce 2015-2016 sezonunda İzmir temsilcisinde forma giymişti. 24 yaşında, 1.92 boyundaki Erkan Yılmaz ise geçen sezon FIBA Europe Cup'ta şampiyon olan Bahçeşehir'de ligde 5.9 sayı, 4.2 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Dış transferde Beşiktaş'tan Arnavut asıllı 24 yaşındaki uzun forvet Ercan Osmani ve 5 yıldır Portekiz'de Sporting CP'de oynayan 28 yaşındaki kısa forvet Travante Williams'la söz kesen Kaf-Kaf'ın listesinde, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki pivot Furkan Haltalı ve Tofaş'tan eski oyuncusu 26 yaşındaki guard Berk Uğurlu da bulunuyor.