Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak kadrosunda sözleşmesi biten oyuncularla ilgilenen Efes, milli yıldızla sözleşme yeniledi. Buğrahan Tuncer ile sözleşme yenilendiğini Anadolu Efes açıkladı. İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Türkiye'den birçok kulübün kadrosuna katmak istediği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yeniledik" ifadelerine yer verildi.