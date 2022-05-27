Golden State Warriors 120-110 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Golden State Warriors, konferans şampiyonu oldu! Dallas Mavericks'e karşı, Batı Konferansı finalinde galibiyeti almayı bilen Golden State'te Klay Thompson, takımının galibiyetindeki en önemli rolü üstlenirken, Doncic'in çabaları yeterli olmadı. İşte konferans finalinin detayları...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 10:14