ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef (İkinci çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.