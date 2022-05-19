Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisinde bu akşam son karşılaşmaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek mücadelede ev sahibi Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u müsafir edecek. Peki Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasına dair merak edilenler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 12:30