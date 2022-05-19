Anadolu Efes finalde! Olimpiakos 74-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 77-74 galip ayrıldı ve finale yükseldi. İşte Anadolu Efes'in Micic'in son saniye basketiyle kazandığı maçın özeti...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 20:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 21:06
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan yarı final maçına Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiacos; Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov ve Fall ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.
İlk 5 dakikalık bölümde kullandığı 8 atışın sadece 2'sini sayıya çevirebilen Anadolu Efes, Olympiacos'tan Fall'un pota altındaki etkili oyununa çare bulamadı ve maçın ilk molasına 12-5'lik Olympiacos üstünlüğüyle gidildi. 3'lük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle peş peşe sayılar bulan Anadolu Efes, periyodun bitimine 45 saniye kala 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 14-18. Periyodun kalan bölümünde bu seriye 7-0'lık seriyle yanıt veren Olympiacos, ilk periyodu 21-18 önde kapattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Olympiacos bir ara farkı 7 sayıya kadar yükseltirken, Larkin'in hücumdaki etkili oyunu ve Micic'in ilk basketlerini bulmasıyla Anadolu Efes, skorda yeniden rakibine ortak oldu. İlk yarı, 43-42 Olympiacos üstünlüğüyle son buldu.
Üçüncü periyoda hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 9-2'lik seri yakaladı ve periyodun bitimine 06.47 kala 6 sayı farkla öne geçti: 45-51. Bir ara farkı çift hanelere kadar çıkartan Anadolu Efes, periyodun son bölümünde Olympiacos hücumuna çare bulamadı. Buna rağmen İstanbul ekibi, maçın final periyoduna 3 sayı farkla önde gitti: 63-66.
Karşılaşmanın final periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, son 19 saniyeye 74-74'lük eşitlikle girildi. Son topu kullanan Micic, son saniye basketiyle Anadolu Efes'i finale taşıdı: 74-77.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
Olimpiakos 21-18 Anadolu Efes (1.Periyot sonucu)
Olimpiakos 43-42 Anadolu Efes (2.Periyot sonucu)
Olimpiakos 63-66 Anadolu Efes (3. periyot sonucu)