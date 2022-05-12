BASKETBOL HABERLERİ | NBA'de Grizzlies'ten Golden State Warriors'a tarihi fark!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) gece oynanan 2 maçla devam etti. Milwaukee Bucks ile Boston Celtics karşılaşırken, Memphis Grizzlies ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Doğu Konferansı'nda Bucks, Celtics'i mağlup ederek 3-2 öne geçerken, Batı Konferansı'nda ise Grizzlies Warriors'a tarihi fark atarak durumu 3-2'ye taşıdı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 15:54