Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk maçında! Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk maçında! Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak. Bursaspor finale kadar oynadığı Partizan, Cedevita Olimpija, MoraBanc Andorra maçlarda rakiplerini deplasmanda mağlup etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 15:30