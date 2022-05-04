Frutti Extra Bursaspor'un deneyimli oyuncusu Andrew Andrews, MoraBanc Andorra maçı öncesinde EuroCup'ın sorularını yanıtladı. Çeyrek finaldeki Olimpija Ljubljana maçıyla ilgili konuşan Andrews, "Takımımızın oyunun iki yönünde de mücadele ettiğini düşünüyorum. İstatistiklerimizin iyi bir savunma takımı olduğumuzu göstermediğini biliyorum, ancak biz gerçekten iyi savunma yapıyoruz ve ihtiyacımız olduğunda durdurabiliyoruz. Ayrıca hücumda da ofansif olarak oynayabilecek çok sayıda oyuncu var ve sahaya hücum gücümüzü yansıttığımızda durdurmak çok zor. Bence Cedevita maçı da bunu gösterdi. Onların üst üste maçlar kazanarak geldiğini biliyorduk ama biz onlarla grupta iki kez oynamıştık ve onları sahamızda yenmiştik. Deplasmanda kaybettiğimizde ise tam takım değildik. Bu yüzden onları tekrar yenebileceğimizi hissetmiştik" dedi.

7DAYS EuroCup'ta muazzam bir başarıya imza atarak yarı finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'da takımın tecrübeli ismi Andrew Andrews, MoraBanc Andorra karşılaşması öncesinde EuroCup resmi sitesinin sorularını yanıtladı.

Çeyrek finaldeki Olimpija Ljubljana maçıyla ilgili konuşan Andrews, "Takımımızın oyunun iki yönünde de mücadele ettiğini düşünüyorum. İstatistiklerimizin iyi bir savunma takımı olduğumuzu göstermediğini biliyorum, ancak biz gerçekten iyi savunma yapıyoruz ve ihtiyacımız olduğunda durdurabiliyoruz. Ayrıca hücumda da ofansif olarak oynayabilecek çok sayıda oyuncu var ve sahaya hücum gücümüzü yansıttığımızda durdurmak çok zor. Bence Cedevita maçı da bunu gösterdi. Onların üst üste maçlar kazanarak geldiğini biliyorduk ama biz onlarla grupta iki kez oynamıştık ve onları sahamızda yenmiştik. Deplasmanda kaybettiğimizde ise tam takım değildik. Bu yüzden onları tekrar yenebileceğimizi hissetmiştik" dedi.

PARTIZAN VE CEDEVITA DEPLASMANLARI

Partizan'a karşı Belgrad'da Ljubljana'ya karşı ise Cedevita'da harika atmosferlerde oynadıklarının sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, "İnanılmaz! Sizi kolej zamanınıza götürüyor. Buradaki çoğu oyuncu önemli kolejlerde oynadı ya da en azından kolej atmosferini yaşadılar ve Partizan ile Cedevita bu atmosferleri geri döndürdü ve bunu bir basketbol maçından daha çok bir performansa dönüştürdüler. Çünkü artık sadece Avrupa'ya değil, maçı izleyen tüm taraftarlara neler yapabileceğinizi gösterebilirsiniz." şeklinde konuştu.

EUROCUP FORMATI

EuroCup'ın bu sezonki formatıyla ilgili de konuşan Andrew Andrews, "Bu benim EuroCup'taki ilk yılım, mevcut sistem benim alışık olduğum bir format. Bence bu iyi çünkü açıkçası daha düşük bütçeli veya kazanması beklenmeyen takımlara bir şans veriyor. Tek maçta her şey olabilir. Ama Ama aynı zamanda, bu takımların birçoğu da deplasmana çıktı ve deplasmanda kazandı. Tek kötü yanı sanırım kötü bir gün geçirirseniz kendinizi bir daha kurtarmak için şansınızın olmaması. Tek bir kötü gün tüm sezonu çöpe atabilir." ifadelerini kullandı.

''AYRILIKLAR BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ''

Bursaspor'da sezon içinde yaşanan ayrılıklar sonrası takımın lideri haline gelmesi hakkında da konuşan Andrews, "Sadece doğru yolları bulmaya çalışıyorum, takımın neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ve ben sadece ben değilim, takımdaki herkes gelişti ve herkes çok yetenekli. Yani Derek'ten Dave'e Hayes'ten Onuralp Bitim'e herkes sezon başı gelmişti ve EuroCup'ın en iyi skorerlerinden Allerik Freeman ile uzun oyuncumuz Egemen Güven takımdan ayrıldı. Takımdaki rol hepimize yayılmalıydı. Hepimiz meydan okumaya hazırdık ve bu ayrılıklar sonrası neler yapabiliriz gösterdik. Bir nevi ayrılıklar bizi bir araya getirdi. Özel bir şey yapabileceğimizi biliyorduk." açıklamasını yaptı.

''KENDİMLE GURUR DUYUYORUM''

Son dönemdeki performansı sorulduğunda kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Kendimle gurur duyuyorum. Basketbolu gerçekten biliyorum. Sayı atamazsam pas verebilirim, ribaund alabilirim, savunmayı yapabilirim. Bu yüzden sadece sayı atmaya odaklanmamaya çalışıyorum, oyunu doğru oynamaya çalışıyorum. Sahada müsaitsem şutlarımı atarım. Ben ve takım arkadaşlarım her gün salona geliyoruz, maç esnasında yaşanan bazı şeyler üzerinde çalışıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz." dedi.

''ALIMPIJEVIC BİZE GÜVEN VERİYOR''

Başantrenör Dusan Alimpijevic hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Andrews, "Dusan Alimpijevic bence daha fazla övgüyü hak ediyor. Bazı kararlar verdi ve bazı isimler ayrıldı. O da bizim yapabileceğimiz şeyleri gördü. Dediğim gibi Allerik Freeman, bizim için harika bir oyuncuydu. Egemen de öyleydi. Anthony Brown keza öyle. Koç olarak bunu görebilmek ve oyuncularına yine de şans tanıyıp onların parlamasını sağlamak koç olarak muhteşem bir başarı. Ben de karakterim gereği kendimi zorluyorum. Cedevita ile deplasmanda oynadığımızda takım olarak bir toplantı yaptık.. O maçın dışında kalabilirdim ama kim olduğum ya da beni gördüğü kişi olmam için bana meydan okudu. Bu şekilde herkese meydan okudu. Bu size sadece güven veriyor ve hatalar yapsanız da sahada çözmenize izin veriyor." sözlerini söyledi.

HOLLAND'IN TAKIMA KATKISI

John Holland'ın takıma katkısına da değinen Andrews, "Kulüp John Holland ile anlaştığında takım olarak onun istediğimiz noktaya gitmemize yardımcı olacağını biliyorduk. Bunu John'un geçmişine bakarak biliyorduk ve hepimiz onun performansını gördük. Zamana ihtiyacı olduğunu da biliyorduk. Ve o tam zamanında devreye girdi. Sadece performansıyla değil, enerjisiyle de katkı veriyor. Karakteriyle takıma kattığı şey ihtiyacımız olan bir şeydi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takıma çok yardımcı oluyor. Hücumda ve savunmada bize derinlik kazandırdı. Bizim için muazzam." ifadelerini kullandı.Holland'ın Cedevita deplasmanındaki inanılmaz röportajı hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Evet ilk önce inanamadık ama sonra görünce de bu %100 John dedik. Ve benim karakter olarak takıma yaptığı katkı derken bahsettiğim bu. Karizması, kazanma arzusu... bir bütün olarak enerjisi. İnanılmaz ve o röportajda da bunu gösterdi." dedi.

''BASKI HİSSETMİYORUZ''

MoraBanc Andorra karşılaşmasıyla ilgili görüşleri sorulan Andrews, "Takım olarak baskı hissetmiyoruz. Takım ve oyuncular olarak kendimize güveniyoruz. Çıkıp oynadığımız zaman, elimizden geleni yaptığımız zaman zaten yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla oynarken baskı olmuyor. Beklentimiz yok. Çıkıp mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Sonrasında sonuca bakılır." dedi.

Bursaspor tarihine geçtiklerini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kulüp iki yıl önce Türkiye 2. Ligi'ndeydi. Yani bu noktaya kadar yaptığımız her şey tarihe geçti. Yani aslında çok da ileriye bakmıyoruz. Dediğim gibi Andorra'ya karşı da nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Mottomuz adım adım gitmek, istikrarlı ve daha iyiye gitmenin yollarını bulmaya çalışmak." sözlerini söyledi.