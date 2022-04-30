Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom maçı ne zaman? Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor evinde Türk Telekom'u ağırlayacak. Peki Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom maçına ait detaylar...

EuroCup'ta yoluna doludizgin devam eden Frutti Extra Bursaspor'da gözler lige çevrildi. Yeşil-beyazlılar play-off yolunda önemli rakibi Türk Telekom ile kritik maçta kozlarını paylaşacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Ligde 16 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan Bursaspor bir maçı eksik olmasına rağmen 7. sırada bulunuyor. Türk Telekom ise 12 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Türk Telekom'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 21.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka Tivibuspor 2'den naklen yayımlanacak.