NBA play-off'larında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi. Philadelphia 76ers yarı finalde Miami Heat ile karşılaşacak. Phoenix Suns'ın yarı finaldeki rakibi ise Dallas Mavericks oldu. İşte detaylar...

NBA play-off'larına ilk turda oynanan 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'u 132-97 yendi ve seriyi 4-2 kazanarak yarı finale çıktı.

76ers'da Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt ve James Harden ise 22 sayı, 15 asist kaydetti.

İkinci tura yükselen ekipte Furkan Korkmaz, 5 dakika 6 saniye süre alırken 2 asist, 2 ribaunt ile oynadı ve sayı üretemedi.

Philadelphia 76ers yarı finalde Miami Heat ile karşılaşacak.

PHOENIX SUNS YARI FİNALDE

Batı Konferansı play-off mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 115-109 yendi ve seride 4-2 öne geçerek yarı finale kaldı.

Phoenix Suns'da Chris Paul, 33 sayı ve 8 asistle oynarken Deandre Ayton ise 22 sayı ile galibiyete katkı verdi.

New Orleans Pelicans'da ise Brandon Ingram 21 sayı üretti.

Phoenix Suns, yarı finalde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

MAVERICKS, SERİYİ 4-2'YE GETİREREK TURLADI

Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı, 98-96 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 4-2 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 24 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ve 3 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Donovan Mitchell ise 23 sayı üretirken takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar:

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 97-132

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 109-115

Utah Jazz - Dallas Mavericks: 96-98