Turkish Airlines EuroLeague’de playoff serisi dördüncü maçında Bayern Münih, Barcelona’yı 59-52 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı mücadelede 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

Turkish Airlines EuroLeague'de playoff serisi dördüncü maçında Bayern Münih, Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmada baştan sona skor üstünlüğünü elinde tutan Bayern Münih, maçı 59-52'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Alman ekibi seride durumu 2-2'ye getirdi ve seri 5. maça uzadı. Serinin son karşılaşması 3 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak ve karşılaşmayı kazanan ekip Final Four'da Real Madrid'in rakibi olacak.



Barcelona'da karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli temsilcimiz Sertaç Şanlı 12 dakika süre bulduğu maçı 5 sayı – 2 ribaund ile tamamladı