Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS Haber'de canlı yayınlanıyor.
ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO CANLI SKOR
Anadolu Efes 19-11 Olimpia Milano (1. Periyot sonucu)
Anadolu Efes 42-43 Olimpia Milano (2. Periyot sonucu)
Anadolu Efes 47-43 Olimpia Milano (3. Periyot oynanıyor)