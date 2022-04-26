Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında bugün İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak.3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynanmıştı. Seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün İtalya temsilcisi Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak.3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı.

AVRUPA'DA 764. MAÇ

Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı. Öte yandan Efes, Avrupa kupalarında 764. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı.

37. RANDEVU

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 37. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 36 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 516. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine yenildi.