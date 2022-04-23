Beşiktaş Icrypex 81-75 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex, evinde konuk ettiği Darüşşafaka'yı 81-75 mağlup etti. Beşiktaş Icrypex bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 10. kez mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 15:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 15:14