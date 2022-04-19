Fenerbahçe Safiport'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Victor Lapena'nın görevinden ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapeña ile yollarımız ayrılmıştır. Víctor Lapeña'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
3 sezondur Fenerbahçe Safiport'ta görev yapan Victor Lapena, bu yılın başında Kanada Kadın Milli Basketbol Takımı'nın başına getirilmişti.
KANARYA'YA SIRP ÇALIŞTIRICI!
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Marina Maljkovic getirildi. Sırp çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldı.
İşte o açıklama:
Marina Maljković Fenerbahçe Safiport'ta! ✍️— Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket) April 19, 2022
Ailemize hoş geldin Marina Maljković! 💛💙
👉 https://t.co/249XuxvLrc pic.twitter.com/ylaAWTNGn5