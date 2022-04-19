Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena ile yollar ayrıldı! Yeni başantrenör Marina Maljkovic

Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapeña ile yollarımız ayrılmıştır. Víctor Lapeña’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi. Lapena'nın yerine ise Marina Maljkovic göreve getirildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 15:12