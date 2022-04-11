NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de normal sezon sona erdi ve Play-Off eşleşmeleri ile Play-In Turnuvası'ndaki eşleşmeler de belli oldu. İşte gerçekleşen eşleşmeler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 11:18