Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos canlı skor)

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 34. ve son hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 19:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 20:18