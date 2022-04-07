Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncülük maçında Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda karşılaştı.



Maça Kaela Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans 5'lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı. Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Zellous 5 faulle oyun dışı kaldı. 4'nücü periyot Galatasaray'ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı kırmızılılar bu sonuçla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3'üncü oldu.