Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme karşılaşmasında Anadolu Efes, Bayern Münih takımını konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Alba Berlin galibiyeti ile play-off’a yükselmeyi garantileyen lacivert beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Anadolu Efes 20-16 Bayern Münih (İlk çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma bugün 20:30'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 760. MAÇ

Avrupa arenasındaki 760. maçına çıkan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 759 karşılaşmada 432 galibiyet ve 327 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 512. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 511 karşılaşmada 275 galibiyet ve 236 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Anadolu Efes ile Bayern Münih Avrupa kupalarında bugüne kadar yedi kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan yedi karşılaşmada Lacivert-Beyazlı ekip dört galibiyet ve üç mağlubiyet elde etti.