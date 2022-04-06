Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes 20-16 Bayern Münih (İlk çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma bugün 20:30'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 760. MAÇ
Avrupa arenasındaki 760. maçına çıkan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 759 karşılaşmada 432 galibiyet ve 327 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 512. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 511 karşılaşmada 275 galibiyet ve 236 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.
ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR
Anadolu Efes ile Bayern Münih Avrupa kupalarında bugüne kadar yedi kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan yedi karşılaşmada Lacivert-Beyazlı ekip dört galibiyet ve üç mağlubiyet elde etti.