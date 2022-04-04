Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı skor (Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli ekibin bu sezon play-off şansı bulunmamakta. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 20:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 21:14