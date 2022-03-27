NBA'de Toronto Raptors-Indiana Pacers karşılaşmasının 2. çeyreği oynandığı esnada yangın çıktı.
NBA'de korkutan anlar! Maçta yangın çıktı yürekler ağza geldi
NBA'de Toronto Raptors ile Indiana Pacers kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 2. çeyreğinin oynandığı sırada salonda yangın çıktı. 70 dakika ara verilen maçta, tribünler de korku dolu anlar sonrası boşaltıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 11:55
NBA'de Toronto Raptors-Indiana Pacers karşılaşmasına, salonun tavanında yer alan hoparlörlerden birinin yanması nedeniyle yaklaşık 70 dakika ara verildi.
Mücadele, Raptors 66-38 öndeyken 2. çeyreğin bitimine 4 dakikada kala durduruldu ve salon boşaltıldı.