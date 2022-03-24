NBA'de Miami Heat oyuncuları ve koçu arasındaki büyük bir tartışma yaşandı. Miami koçu Erik Spoelstra'nın, Golden State maçındaki taktik molasında, Jimmy Butler ile Spoelstra ve takımın "abisi" Udonis Haslem arasında ciddi bir tartışma çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Miami Heat, Stephen Curry'den yoksun Golden State Warriors'u ağırladığı karşılaşma sırasında birbirine girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunun başlarında Golden State, Miami karşısında 19-0'lık bir seri yakaladı. Bu sırada Miami koçu Erik Spoelstra taktik mola alırken, bu mola sırasında Jimmy Butler ile Spoelstra ve takımın "abisi" Udonis Haslem arasında ciddi bir tartışma çıktı.

Önce Butler ile Spoelstra'nın sözlü olarak birbirlerine bağırdığı gözükürken, sonradan Haslem'ın ayağa kalkarak Butler'a fiziksel müdahale edecek duruma gelmesi ile ortalık kızıştı. Ntvspor'da yer alan haberde, iki oyuncuyu takım arkadaşları birbirinden uzaklaştırırken, Spoelstra'nın Butler'a doğru taktik tahtasını da fırlattığı görüldü.

Bu olaydan sonra Miami, Golden State'e karşı farkı eritip öne geçme fırsatını dahi yakalasa da maçı 104-118 kaybetti.

Karşılaşma sonrasında koç Spoelstra yaptığı açıklamada sakinliğini korurken, soyunma odasında sorunun çözüldüğünü ve bu tarz şeylerin kendilerini ateşleyeceğini belirtti.