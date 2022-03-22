Basketbolda flaş bir karar alındı. Rus basketbol takımları, THY EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'ndan resmen ihraç edildi. Alınan karara göre, Rus kulüplerinin oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. İşte detaylar...

Rus kulüpleri, Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup'tan resmen ihraç edildi.



Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarlar Yönetim Kurulu, Rus takımların Euroleague ve Eurocup'taki durumlarıyla ilgili olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan kararlar doğrultusunda Euroleague ve Eurocup'ta yer alan Rus takımlarının 2021/2022 sezonundan ihraç edilmesine karar verildi. Bu doğrultuda, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg, Euroleague'de; Lokomotiv Kuban ise Eurocup'ta sezonun geri kalanında mücadele edemeyecek. Geçtiğimiz haftalarda Euroleague kulüplerinin yaptığı oylama sonucunda alınan karar doğrultusunda Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçersiz sayılacak ve yeni puan tablosu bu doğrultuda şekillenecek.



EFES 5'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ, FENERBAHÇE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ



Alınan karar doğrultusunda Euroleague'de oluşan yeni sıralamada Anadolu Efes, bir basamak yükselerek 5'inci sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe Beko ise 9 galibiyet 13 mağlubiyet ile 11'inci sıradaki yerini korudu.



Efes, Rus takımlarına karşı oynadığı 6 karşılaşmadan 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmiş, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar Rus takımlarıyla oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

İşte Rus takımlarıyla ilgili alınan resmi kararın detayları:

EuroLeague Ticari Varlığı (ECA) Hissedarları Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla;

- Ukrayna'daki gelişmelerin uygunsuzluğu sebebiyle, 2021-22 sezonunda Rusya Federasyonu ekiplerinin hem THY EuroLeague'den (CSKA Moskova, Zenit St Petersburg, Unics Kazan) hem de 7DAYS EuroCup'tan (Lokomotiv Kuban, Krasnodar) ihraç edilmelerine,

2- ECA Hissedarları Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022'deki toplantısı sonrası açıklandığı üzere, Rus takımlarına karşı normal sezonda alınan tüm sonuçların EuroLeague ve EuroCup puanlamalarından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Resmi ihraç kararı sonrası güncel sıralamalar şu şekilde...



THY EuroLeague:

EuroCup



A GRUBU





B GRUBU