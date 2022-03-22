NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen Damian Lillard, 9 maçtır parkelerden uzak kalmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanında da forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle 9 haftadır Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) uzak kalan Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, sezonun kalan bölümünde de oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, alt karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam eden 31 yaşındaki basketbolcu, 2021-22 sezonunu kapattı.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Lillard, bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada 24 sayı, 7,3 asist ortalamaları yakaladı.

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Trail Blazers, 27 galibiyet, 44 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12. sırasında yer alıyor.