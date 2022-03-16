THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımına konuk oluyor. Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 28 maçın 14'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor. 7 galibiyeti olan Litvanya ekibi ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10'unu Zalgiris kazandı. Bu sezon İstanbul'daki maçı Anadolu Efes, 94-60'lık skorla kazandı.