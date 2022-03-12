A Milli Kadın Basketbol Takımın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin vefat etti

A Milli Kadın Basketbol Takım'ımızın ilk kaptanı olarak tarihteki yerini alan Sevim Sayın Bilgin hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sevim Sayın Bilgin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 15:38