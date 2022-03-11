THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yla karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 102-80 kaybetti.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Rus takımlarıyla oynanan maçların çıkarılmasıyla 12 galibiyette kalırken, Monaco ise 11. galibiyetini almış oldu.
1. çeyrek: Monaco 25-19 Anadolu Efes
2. çeyrek: Monaco 49-38 Anadolu Efes
3. çeyrek: Monaco 75-56 Anadolu Efes
4. çeyrek: Monaco 102-80 Anadolu Efes
İlk maçı 21 sayı farkla kazanan Anadolu Efes, 22 sayıyla kaybettiği bu maç sonrası ikili averajı da rakibine vermiş oldu.