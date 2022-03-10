Fenerbahçe Safiport, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi 2'nci maçında TTT Riga'yı 88-65 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final-Four'a yükseldi.



İki takımın aralarında yaptığı anlaşmaya göre Metro Enerji Salonu'nda TTT Riga ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Safiport, 49-33 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Amanda Zahui 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken TTT Riga'da Jasmine Thomas 21 sayıyla mücadele etti.



Fenerbahçe Safiport, USK Prag - Beretta Famila Schio eşleşmesinin tur atlayanı ile Final Four Yarı Finalinde karşılaşacak.

SALON: Metro Enerji



HAKEMLER: Nikola Bejat, Jelena Smiljanic, Zoran Mitrovski



TTT RIGA: Thomas 21, Handy 8, Basko 4, Pulvere 14, Sarauskaite 4, Jasa 5, Meldere 5, Sila, Gilday 2, Klakocka, Korzane 2



FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16, Iagupova 16, Zahui 22, Williams 12, Hartley 8, Tuğçe Canıtez 4, Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş



1'İNCİ PERİYOT: 16-32



İLK YARI: 33-49



3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-72