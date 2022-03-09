Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Euroleague'de alınan kararın ardından Fenerbahçe Beko'nun açıklamasına yanıt verdi. Yılmaz, "Olaylar niye bu noktaya gelmiş bunu da anlamış değilim. Türk takımlarının başarılı olması her zaman desteklediğimiz bir konu. Her yerde söylüyoruz. İkimiz birlikte başarılı olursak çok mutlu oluruz. Bir düşmanlık söz konusu olamaz. Fenerbahçe'nin kötü duruma düşmesini neden isteyelim. Böyle düşüncemiz yok." dedi.

Fenerbahçe, Eurolegue'de yapılan oylamada kendisine destek vermediği için Anadolu Efes'i eleştirdi. Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Euroleague için yapılan oylama ile ilgili Akşam'a konuştu ve şunları söyledi:

"Oylama A lisansı sahip olan 13 kulüp arasında yapıldı. Euroleague çift devreli bir lig usulü gerçekleşen organizasyon. Bazı takımların 34, bazı takımların 32 maç yapması buna aykırı. Bizim mantığımıza yatmadı. Oy kullanan 13 takıma bakarsanız kendi durumları için hangisi daha iyi olacak şeklinde yöntem seçtiler."

"FENERBAHÇE'NİN DE OLDUĞU 17 TAKIMLA HUSUMETİMİZ YOK"

"Bizim de bu sistemde üçüncü olma şansımız var. Olympiakos ile aramız bir maça iniyor. Milano ile 2 maça iniyor. Performansımızı sergilersek ilk 4 içinde bitirme şansımız olacak. Bu durumlarda ev sahibi avantajını elde etmiş olacağız.

Diğer seçenekte ise 3 maçlık farkı kapatma ihtimalimiz çok zor. Dolayısıyla hangisi bize daha yararlı, daha mantıklı olur diye bakarak karar verdik. 17 takıma karşı bir husumetimiz yok."

"TÜRK TAKIMLARINA DESTEK VERDİK"

"Olaylar niye bu noktaya gelmiş bunu da anlamış değilim. Türk takımlarının başarılı olması her zaman desteklediğimiz bir konu. Her yerde söylüyoruz. İkimiz birlikte başarılı olursak çok mutlu oluruz. Bir düşmanlık söz konusu olamaz. Fenerbahçe'nin kötü duruma düşmesini neden isteyelim. Böyle düşüncemiz yok."

OYLAMADAN 7-6 ÇIKTI

EuroLeague'deki oylamadan Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Euroleague'de yapılan oylama sonrası Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı.

Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi. Rus takımlarına karşı bu sezon yüzü gülmeyen Anadolu Efes, maçlar sayılmasın seçeneğine oy verirken Fenerbahçe Beko ise oynanan karşılaşmalar sayılsın seçeneğine oy verdi