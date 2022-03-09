A Milli Erkek Baskebol Takımımız 16. sıradaki yerini korudu

12 Dev Adam'ın Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından sıralaması belli oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımımız 16’ncı sıradaki yerini korudu. Listenin 1 numarası ise ABD oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 12:44