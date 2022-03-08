Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague, 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizen ulaşabilirsiniz...

Baskonia 22-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

BITCI BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Buesa Arena'da oynanan Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başladı. Müsabaka beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıktı

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 506. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.