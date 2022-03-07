Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | THY EuroLeague

Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 20. hafta erteleme maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Bitci Baskonia'ya konuk olacak. Peki, Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 11:33