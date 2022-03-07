Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague, 20. hafta erteleme maçında salı günü İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
BITCI BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Buesa Arena'da oynanacak Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. beIN Connect'ten yayınlanacak maçın beIN SPORTS 3 yada beIN SPORTS HABER kanallarından birinde de ekranlara gelmesi bekleniyor.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI
Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.