Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan savaş tepkisi!

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan savaş tepkisi!

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Maç öncesinde iki takımın basketbolcuları ile mücadelenin hakemleri üzerinde 'Savaşı Durdurun' yazılı kağıtlar açtı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 22:30