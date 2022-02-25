FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.



Atina'da oynanan karşılaşmayı Milli Takım, 72-71 skorla kaybetti.



Daha önce grupta Beyaz Rusya'ya 84-70 mağlup olan milliler, ikinci mağlubiyetini aldı. A Milli Takım, tek galibiyetini ise Büyük Britanya karşısında 84-67'lik skorla aldı.



Milli Takım, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.