THY EuroLeague'den Rusya kararı!
THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını duyurdu. İşte alınan kararlar... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 17:17
EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.
İşte alınan kararlar:
1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.
2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.
3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının şu an için askıya alındığı.