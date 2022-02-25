Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi. Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.