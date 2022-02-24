Bayern Münih'ten CSKA Moskova maçı için erteleme başvurusu!

THY EuroLeague'in 27. haftasında Bayern Münih ile CSKA Moskova arasında 24 Şubat Perşembe (bugün) oynanması planlanan maç için Alman ekibinden flaş bir talep geldi. Münih temsilcisi, EuroLeague yönetiminden maç ertelenmesi için talepte bulundu.

Bayern Münih, CSKA Moskova ile bu akşam (24 Şubat) yapacağı maçın ertelenmesi için THY EuroLeague yönetimine erteleme talebinde bulundu.

Münih merkezli BIG Basketball in Deutschland yazarı Robert Heusel, Bayern Münih'in EuroLeague yönetimine acil bir çağrıda bulunduğunu belirtti. CSKA Moskova ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısını iletti.

Maç için Münih'te bulunan CSKA Moskovalı oyuncular ise maça hazırlıklarını normal şekilde sürdürüyor.

THY EuroLeague'in Alman TV yayıncısı ise maçı yayınlamayacaklarını duyurdu.