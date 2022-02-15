Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.
Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)
Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)
1. periyot: 14-19
Devre: 31-36
3. periyot: 49 - 54
Galatasaray Nef 77-62 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Basketbol Türkiye Kupası'nda Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale çıktı. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 77-62 kazandı. Galatasaray yarı finalde Tofaş - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 20:16
Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.