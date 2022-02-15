Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.



Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.



Salon: Karataş Şahinbey



Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin



Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)



Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)



1. periyot: 14-19



Devre: 31-36



3. periyot: 49 - 54