LeBron James NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James, kariyerinde 44.152 sayıya ulaşarak Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti ve NBA tarihinin en skorer ismi oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 11:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 11:11